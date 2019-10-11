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Yunanistan'da öğrenciler ile polis arasında arbede

Yunanistan'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.

11.10.2019 16:40Yunanistan'da öğrenciler ile polis arasında arbede
Yunanistan'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.
Başkent Atina'nın merkezinde yüzlerce öğrenci üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı protesto etmek üzere toplandı.
Öğrenciler, "Üniversitelere dokunmayın ", "Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez" şeklinde sloganlar atarak parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Olayların lüks mağazaların bulunduğu Voukourestiou Caddesi yakınında yaşanması nedeniyle çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

Yunanistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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