Haberler » Güncel » Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti - Haber

Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, Albaylar Cuntası'na karşı 1973'te başlatılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünden önce, polis şiddeti, üniversitelerin polis tarafından dokunulmazlığını sağlayan yasanın kaldırılması ve hükümetin eğitim reformlarını protesto etti.

14.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:18Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti
'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, Albaylar Cuntası'na karşı 1973'te başlatılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünden önce, polis şiddeti, üniversitelerin polis tarafından dokunulmazlığını sağlayan yasanın kaldırılması ve hükümetin eğitim reformlarını protesto etti.
Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce gösterici, "öğrenci hareketi terörize edilemez" yazılı pankartlarla önce parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
Göstericiler arasındaki yüzleri maskeli yaklaşık 10 kişi, sopalarla foto muhabirlerine saldırırken, 2 foto muhabiri de başından yaralandı.
Öğrenciler, daha sonra Eksarhia semtindeki 1973'te yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının anma etkinliklerinin yapılacağı Politeknik Üniversitesine yürüdü.
Bir süre üniversite etrafında slogan atan öğrenciler, olaysız şekilde dağıldı.

Yunanistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:54 Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü
20:52 Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı - KÖLN
20:52 AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında "ihlal süreci" başlattı
20:52 Kuzey Kore: "ABD nükleer müzakerelere aralıkta yeniden başlamayı teklif etti"
20:50 Filistinli STK'lardan uluslararası topluma "İsrail'den hesap sorma" çağrısı
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:54:29