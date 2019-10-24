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Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı

Yunanistan'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.

24.10.2019 16:26Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı
Yunanistan'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılması ve belirli bir süre içinde mezun olamayan öğrencilerin okuldan atılmasını içeren eğitim reformlarını protesto etmek üzere toplandı.
Öğrenciler, "Üniversitelere dokunmayın", "Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez" şeklinde sloganlar atarak, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Yaklaşık iki saat süren gösteri nedeniyle başkentin ana caddeleri bir süre trafiğe kapatıldı.

Yunanistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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