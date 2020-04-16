Yunanistan'da öldürülen TIR şoförü, Manisa'da toprağa verildi

MANİSA merkezli firmada TIR şoförü olarak çalışan ve teslimat için gittiği Yunanistan 'da, 8 Nisan'da 3 kişi tarafından gasbedilip, bıçaklanan Ali Kılınç (51), memleketi Manisa 'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Uzun yıllar Manisa merkezli, uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförlüğü yapan, evli ve 3 çocuk babası Ali Kılınç, 8 Nisan Perşembe günü teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 3 kişi tarafından gasbedilip, bıçaklanarak, öldürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Kılınç'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Esenyazı Mahallesi'ne getirildi. Kılınç için koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, Esenyazı Mahalle Mezarlığı yanındaki boş alanda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kılınç'ın yakınları, sevenleri ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Kılınç'ın cenazesi, yan taraftaki mezara götürülüp, toprağa verildi.