Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Yunanistan'da polis sokağa çıkma yasağı kontrolleri yapıyor - Haberler

Yunanistan'da polis sokağa çıkma yasağı kontrolleri yapıyor

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Yunanistan'da polis, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyup uymadığını kontrol ediyor.

23.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:23
Yunanistan'da polis sokağa çıkma yasağı kontrolleri yapıyor

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Yunanistan 'da polis, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyup uymadığını kontrol ediyor.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yayımlanan habere göre, Selanik kentinde (Thessaloniki) polis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in duyurduğu sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyup uymadığını kontrol etti.  Güvenlik güçlerinin, insanların yetkililerce yapılan 'kendinizi izole edin' çağrılarına uymadığı kuzeydeki limanın popüler kıyısına odaklandığı belirtildi.

Kontrol için durdurulan insanların çoğunun, dışarda olmalarının gerekçesinin açıklandığı elle yazılmış bir beyanı ya da gerekli hükümet formunun bir kopyasının olduğu bildirilen haberde, yanlarında bir belge olmayan ve dışarı çıkmak için SMS yoluyla onay almayan kişilere polis tarafından ceza verilmeden önce bir uyarı yapıldığı belirtildi. Öngörülen cezanın ihlal başına 150 euro olduğu belirtildi. Ayrıca polisin, Selanik ve diğer kentlerde de kontrollere devam edeceği ifade edildi.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI

Öte yandan, haberde Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığı ve yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engelleme çabalarının bir parçası olarak İngiltere ve Türkiye'ye/den uçuşların askıya alındığı bildirildiği belirtildi. Kararın, bugün sabah 6.00'dan itibaren 15 Nisan'a kadar uygulanacağı da belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Miçotakis, ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsün yayılmasını engellemeye önlem olarak ülke genelinde  sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Bu kapsamda zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasaklanmış ve iş ya da başka nedenlerden dolayı zorunlu olarak dışarı çıkma durumundaki kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurup ya da SMS ile yetkililerden izin alması gerektiği açıklanmıştı.

Yunanistan'da virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 624 kişi hasta ve de 19 kişi iyileşti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Yunanistan, Polis, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi Haberler
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada Haberler
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada
Komşu koronavirüse esir oldu! Son 24 saatte 127 can kaybı daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüse esir oldu! Son 24 saatte 127 can kaybı daha yaşandı
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti

Son Dakika Dünya Haberleri

Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler CHP'li Kılıç, sigorta ve vergi borçlarında elektronik haczin durdurulmasını istedi - Haberler Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı - Haberler Gazeteciler Cemiyeti: Koronavirüse karşı gazetecilerin can güvenliğinden medya kuruluşları sorumlu - Haberler Serdivan Belediyesi ekipleri yaşlılar için seferber oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Loading