Yunanistan’da sığınmacı kampı karantinaya alındı

Kamptan genel görüntüler Atina yakınlarındaki Riçona sığınmacı kampı, kampta tutulan 20 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Yaklaşık 2.800 sığınmacının bulunduğu kampta kısa bir süre önce doğum yapan Afrika kökenli bir kadına virüs bulaştığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA