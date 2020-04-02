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Yunanistan'da sığınmacı kampı karantinaya alındı

Kamptan genel görüntüler Atina yakınlarındaki Riçona sığınmacı kampı, kampta tutulan 20 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

02.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:00
Kamptan genel görüntüler Atina yakınlarındaki Riçona sığınmacı kampı, kampta tutulan 20 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Yaklaşık 2.800 sığınmacının bulunduğu kampta kısa bir süre önce doğum yapan Afrika kökenli bir kadına virüs bulaştığı tespit edilmişti.
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Yunanistan’da sığınmacı kampı karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Yunanistan'da sığınmacı kampı karantinaya alındı
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