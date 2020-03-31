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Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Yunanistan'da kamplarda kalan sığınmacılar arasında ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

31.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:48
Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Yunanistan 'da kamplarda kalan sığınmacılar arasında ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina'da bir hastanede iki gün önce doğum yapan sığınmacı bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, kadının, başkent Atina yakınlarında bulunan Ritsona kampında kalan Afrika kökenli sığınmacı olduğu bildirildi.
Kadının, doğum yaptığı hastanede virüs kapıp kapmadığının araştırıldığı kaydedilen açıklamada, gelecek günlerde yeni doğan bebeğe de test yapılacağı vurgulandı.
Öte yandan, Yunanistan'ın en çok sığınmacı barındıran adalarından biri olan Sakız Adası'nda da ilk Kovid-19 vakasının 40 yaşında bir askerde görüldüğü bildirildi.
Adadaki devlet hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtlen askerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Yunanistan'da şu ana kadar 1212 vaka tespit edilirken, ülkede aralarında Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu bir kişinin de bulunduğu 43 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler

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