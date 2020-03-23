Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugünden itibaren getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
23.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:49
Yunanistan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugünden itibaren getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Etiketler : Yunanistan, Güncel