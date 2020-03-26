Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı

Yunanistan 'ın İskeçe kentinde yer alan Türklerin yaşadığı Şahin köyü, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle karantina altına alındı.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Şahin köyünde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Şahin köyünde Avrupa'da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının arttığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

YUNANİSTAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Ülkedeki vaka sayısı ise 821'e yükseldi.

Kaynak: İHA