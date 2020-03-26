Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'ın İskeçe kentinde Türklerin yaşadığı Şahin köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
26.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:17
Yunanistan 'ın İskeçe kentinde yer alan Türklerin yaşadığı Şahin köyü, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle karantina altına alındı.
Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Şahin köyünde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Şahin köyünde Avrupa'da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının arttığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
YUNANİSTAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ
Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Ülkedeki vaka sayısı ise 821'e yükseldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler: Yunanistan, Güncel