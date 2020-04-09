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Yunanistan'da Türk plakalı tırın şoförü aracında ölü bulundu

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarında Türk plakalı tırın şöförü aracında ölü bulundu.

09.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:50
Yunanistan'da Türk plakalı tırın şoförü aracında ölü bulundu
Yunanistan 'da başkent Atina yakınlarında Türk plakalı tırın şöförü aracında ölü bulundu.
AA muhabirinin, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aspropirgos bölgesinde bulunan Türk plakalı tırın şoförünün aracında hayatını kaybettiği belirlendi.
Şoförün üzerinde cüzdan, telefon veya para benzeri herhangi değerli bir eşyanın bulunmaması nedeniyle gasptan şüphelenen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yunan basınındaki haberlerde, tır şöförünün Atina-Korinthos otobanında Aspropirgos bölgesinde dinlenmek için mola verdiği park yerinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Güncel
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