Yunanistan'da yarınki erken genel seçimde iktidar değişecek mi?

Yunanistan'da yarın yapılacak erken genel seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları, 2015'te iktidara gelen Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) bu kez seçimi kaybedeceğini gösteriyor. Ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın yeni başbakanı olacağından emin.

Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki SYRIZA, 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini hiç beklemediği biçimde, büyük bir farkla kaybetti. SYRIZA, AP seçimlerinde YDP'nin 9,5 puan gerisinde kaldı.

Son kamuoyu araştırmaları da SYRIZA'nın YDP'nin 7-8 puan gerisinde olduğunu gösteriyor. En son araştırmaya göre YDP'nin oyu yüzde 36, SYRIZA'nınki ise yüzde 27.

YDP lideri Kiryakos Miçotakis, 300 üyeli Yunanistan Parlamentosu'nda 150'den fazla milletvekili çıkaracağından emin.

Miçotakis, YDP hükümetini "2-3 gün içinde kuracağını" söylüyor.

YDP seçmenlerini konselide edebilmek için de, "Bu seçimlerde hükümetimizi kuracak kadar oy alamazsak, seçimler 15 ağustos'ta tekrarlanacak" diyerek, Ağustos ayında yaz tatiline çıkan Yunan seçmenlere sürekli, yarın sandık başına gitmeleri gerektiğini sürekli anımsatıyor.

Başbakan Aleksis Çipras ise partisinin oy kaybına rağmen, Liverpool'un Barcelona karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetinden sonraki 4-0'lık galibiyetini örnek göstererek "SYRIZA da bu seçimlerde böyle bir mucize yaratabilir ve YDP'nin önüne geçebilir" diyor.

Gazetecilerin "Mağlubiyete hazırlanıyor musunuz?" yolundaki sorularına ise "Savaşa mağlup olmaya değil, kazanmak için gidersiniz" yanıtını vererek, SYRIZA seçmenlerini cesaretlendirmeyi tercih ediyor.

Kiryakos Miçotakis

Bu seçimleri kazanacağına inanılan YDP lideri Kiryakos Miçotakis, siyasi bir aileden geliyor.

1968'de Atina'da doğan Mitsotakis, Harvard Üniversitesi Sosyal Bilimler fakültesi mezunu.

2004'te ilk kez YDP'den milletvekili seçildi. 2016'da da partisinin lideri seçildi.

Kiryakos Miçotakis, 1989-92 yılları arasında Başbakanlık yapan Konstantin Miçotakis'in oğlu, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de kardeşi, son yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğu ile Atina Belediye Başkanı seçilen Kostas Bakoyanni'nin de dayısı.

Aleksis Çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise 1974'te Atina'da doğdu. Atina Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Öğrencilik yıllarında Yunan Komünist Partisi gençlik kollarında faaliyetler gösterdi.

Aleksis Çipras, 2008'de SYRIZA lideri seçildi. Partisinin 2009 seçimlerinde aldığı yüzde 4,6 oranındaki oy oranını 2015 seçimlerinde yüzde 36,3'e çıkarttı.

SYRIZA'nın iktidara gelmesinde, Yunanistan'da patlak veren ekonomik kriz de rol oynadı.

AB ve IMF'nin Yunan ekonomisini kurtarmak amacıyla uyguladığı tasarruf programları ile dize gelen Yunan halkı, ekonomik krizin failleri olarak lanetlediği PASOK ve YDP gibi geleneksel iktidar partilerini bir yana iterek, "Yunan ekonomisini Avrupa Merkez Bankası ve IMF 'nin kıskacından kurtaracağı" vaadlerinde bulunan genç ve dinamik Çipras'ı 2015 yılının Ocak ayında Başbakanlık koltuğuna getirdi.

Beklenenler olmayınca...

Çipras hükümetinin ilk dönemleri, Yunan hükümetinin (AB'nin ekonomi bakanlarından oluşan) EURO GROUP'a karşı başlattığı çatışmalarla geçti.

Çipras'ın Ekonomi Bakanı olarak atadığı, kendine özgün tavır, davranış ve giysileriyle dikkati çeken Yanis Varoufakis'in özellikle Almanya Ekonomi Bakanı Wolfgang Schauble ile çekişmelerinde, Euro Bölgesi'ni de tehlikeye atacak önerileri Yunanistan'ı iflasın eşiğine getirdi.

Yunan bankalarında sermaye kontrolü uygulandı. Yunan halkı, ATM'lerden günde 60 euro'dan fazla para çekemez oldu.

Çipras, aynı yıl ilan ettiği referandum ve hemen ardından Eylül ayında ilan ettiği seçimleri kazanmasna rağmen, Varoufakis'i görevinden uzaklaştırdı.

Ufukta görülen iflastan kurtulmak ve ülkenin Euro Bölgesi'nde kalabilmesi için AB'nin şartlarına uymak zorunda kaldı ve solcu seçmenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Çipras ve SYRIZA'nın 4 yıllık iktidarı döneminde, milliyetçi "Bağımsız Helenler" Partisi ANEL ile kurduğu ittifak, sol eğilimliler tarafından asla affedilmedi.

ANEL lideri Panos Kammenos'un Savunma Bakanlığını üstlenmesi ve milliyetçi söylemleri ise Türk-Yunan ilişkilerini de olumsuz yönde etkiledi.

Çipras'ın Yunanistan'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'yle arasında yıllar süren isim anlaşmazlığına uzlaşarak son vermesi, Kammenos'un istifasına ve ANEL'in dağılmasına yol açtı.

Gerileme dönemi

Çipras hükümetinin üst üste getirdiği vergiler yatırımcıları uzaklaştırdı ve dar gelirlileri daha da zora düşürdü.

Sosyal yaşam, eğitim ve sağlıkta yapılması gereken reformlar yetersiz kaldı.

Getirilen 29 ayrı vergi sayesinde elde edilen bütçe fazlası gelirin bir bölümünün seçimler öncesinde dar gelirlilere dağıtılması "oy toplama amacıyla verilen sadakalar" şeklinde algılandı.

Çipras, geçen yıl 102 kişinin yanarak can vermesine yol açan Atina yakınlarındaki yangın faciasında ise devlet mekanizmasını denetleyemediği için suçlandı.

Tüm bu olumsuzluklar ve deneyimsizlik işaretleri, Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın kan kaybetmesine yol açtı.

Kamuoyu araştırmaları ülkenin en eski partilerinden olan YDP'ye yeniden iktidar yolunun açılacağını gösteriyor.