Yunanistan'da yeni kabine açıklandı

Bu sabah eski Başbakan Aleksis Çipras'tan başbakanlık koltuğunu devralan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis yeni hükümeti oluşturacak isimleri seçti ve Hükümet
Sözcüsü Stelios Petsas saat 18.00'de bakanları açıkladı. Yarın saat 12.00'de yeni hükümette yer alan bakanlar yemin edecek ve eski bakanlardan koltuklarını devralacaklar. Çarşamba günü ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak ve Meclis 17 Temmuz'da resmi olarak çalışmalarına başlayacak.
Başbakan Miçotakis meclisin yaz tatiline girmeyeceğini, çünkü kaybedilecek zamanın olmadığını söyledi.
YENI HÜKÜMET:
Başbakan: Kiriakos Miçotakis
Hükümet Vekili: Panayiotis Pikrammenos
Maliye Bakanı: Hristos Staikuras
Kalkınma ve Yatırım Bakanı: Adonis Yeryiadis
Dışişleri Bakanı: Nikos Dendias
Vatandaşı Koruma Bakanı: Mihalis Hrisohoidis
Savunma Bakanı: Nikos Panayiotopulos
Eğitim ve Din Bakanı: Niki Karameos
Çalışma ve Sosyal Konular Bakanı: Yiannis Vrutsis
Sağlık Bakanı: Vasilis Kikilias
Enerji ve Çevre Bakanı: Kostis Hatzidakis
Kültür ve Spor
Bakanı: Lina Mendoni
Adalet Bakanı: Kostas Tsiaras
İçişleri Bakanı: Takis Theodorikakos
Dijital Politika ve Devlet Bakanı: Kiriakos Pierrakakis
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Kostas Ah. Karamanlis
Denizcilik ve Adalar Bakanı: Yiannis Plakiotakis
Tarım ve Gıda Bakanı: Makis Voridis
Turizm Bakanı: Haris Theoharis
Devlet Bakanı: Yiorgos Yerapetritis
- Chokana