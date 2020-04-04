Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı

Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi sebebiyle Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantinaya alınan "El. Venizelos" isimli kruvaziyerde, Kovid-19 testi negatif çıkan yolcu ve mürettebatın tahliyesi tamamlandı.

04.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:02
Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı

Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi sebebiyle Yunanistan 'ın Pire Limanı'nda karantinaya alınan "El. Venizelos" isimli kruvaziyerde, Kovid-19 testi negatif çıkan yolcu ve mürettebatın tahliyesi tamamlandı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, test sonucu negatif çıkan yolcu ve mürettebatın gemiden tahliye edildiği ve 14 gün boyunca önlem amacıyla Atina'daki 5 ayrı otelde karantinada tutulacakları belirtildi.

Testi pozitif çıkan 119 kişinin tedavilerinin ise gemide yapılacağı belirtilen haberlerde, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, dün yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkan yolcu ve mürettebatın arasında 65 Türk vatandaşının da bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pire Limanı, Yunanistan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:34: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 23:32: Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 23:32: Kastamonu'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 11 kişiye para cezası uygulandı - Haber 23:31: Marketten çıkıp, aracına binerken otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti - Haber 23:30: "Covid -19 sebebiyle yurt dışında 156 vatandaşımızı kaybettik" - Haber 22:45: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar - Haber 22:01: Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı - Haber 21:57: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı - Haber 21:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti - Haber 21:24: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi - Haber