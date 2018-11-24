Yunanistan'daki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin İzmir'de Fidan Dikildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01

Yunanistan'ın Mati bölgesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenler için İzmir'in Seferihisar ilçesinde 100 zeytin fidanı dikildi.Seferihisar Belediyesince düzenlenen fidan dikim töreni, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'nın katılımıyla yapıldı.Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada insan hayatından daha önemli bir şeyin olmadığını belirterek, "Yangında bizim de içimiz yandı. Komşumuzun yaşadığı acı bizim de içimizi acıttı. Ne yazık ki 100 kardeşimizi bu yangında kaybettik. Yunan halkı bizim komşumuz, kardeşimiz, aynı coğrafyayı paylaştığımız kader ortağımız. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi, yapabilseydik ama ne yazık ki bu büyük felaketi canımız yanarak takip edebildik." dedi.Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ise yangında hayatını kaybeden 100 kişi için 100 zeytin fidanı dikilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek yangından üç gün sonra Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önünde toplanan Türk vatandaşlarının acılarını paylaştığını hatırlattı.İki halkın geçmiş yıllarda da yaşanan deprem felaketleri sonrası birbirlerine destek olduğunu, bugün ise yangında hayatını kaybedenlerin anısını korumaya yönelik bir adım atıldığını bildiren Papoulia, şöyle konuştu:"Bu zor zamanlarımızda yanımızda olduğunuz için mutluyum ve duygulandım. Bugünkü adım gibi verdiğiniz desteklerin ruhumuzda her zaman izleri kalacaktır. Her şeyden önce bu girişim, onları birbirine bağlayan şeylerin ayıranlardan daha çok olduğu iki komşu halkın bir arada barışçıl yaşam isteği ve dostluk mesajıdır. Yunan halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum."Etkinlik sonrası yangında hayatını kaybedenler anısına 100 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.