Yunanistan'dan ABD'ye 'Doğu Akdeniz'deki sondaj geriliminin sona erdirilmesi için yardım' çağrısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki doğal gaz sondaj geriliminin sona erdirilmesi için yardım istedi.

Miçotakis, Pompeo'ya, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin 'Kıbrıs'ın egemenlik haklarını alenen ihlal ettiğini' söyledi.

Miçotakis, "ABD'nin Doğu Akdeniz bölgesinde özel çıkarı var. Kıbrıs sadece gayet açık olan uluslararası hukukun uygulanmasını istiyor. ABD'nin olumlu katkısının bölgede daha verimli bir işbirliği ve yapıcı bir nihali oluşuma öncülük edeceğini umuyorum" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti de Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında sondaj gemisi Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e gönderileceği açıklamasına tepki gösterip Ankara'nın bu kararla 'gerilimi ciddi bir şekilde artırdığı' açıklaması yapmıştı.

Yavuz sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz'e gönderildiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurmuştu.

Güney Kıbrıs açıklamasında "Bu yeni provokasyon, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ve uluslararası toplumun tekrar tekrar yaptığı yasadışı faaliyetlerine son vermesi çağrılarına meydan okumasına bir örnektir" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin faaliyetlerinin "yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik sahasını ve münhasır ekonomi bölgesini değil, uluslararası hukuk kurallarını ve Avrupa değerlerinin de ihlali anlamına geldiğini" ifade etti.

Pompeo Kıbrıs'tan bahsetmedi

Pompeo, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıtında Kıbrıs'a referans vermedi ve ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilere değindi.

Pompeo, "Bugün iki ülke arasındaki ilişkiler daha önce hiç olmadığı kadar kuvvetli" dedi ve Yunanistan'ın ekonomik kalkınma için çabalarını "Birlikte çalışarak Yunanistan'ın bölgede istikrarın temel taşlarından biri olmasını sağlayabileceğimize inancım tam" sözleriyle destekledi.

Sondaj gemisi Cuma sabahı Kıbrıs'ın 51 deniz mili açığına demirlendi.

Türkiye daha önce adanın doğusuna ve batısına iki sondaj gemisi daha yollamıştı.

Ankara'nın bu kararı üzerine AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı ve Türkiye ile üst düzey temasları ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerini askıya aldı.

AB, Türkiye'nin birlikten 2020'ye kadar alması öngörülen 145.8 milyon euro'luk üyelik önceli mali fonlarda da kesintiye gitti.