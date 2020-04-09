Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yunanistan'dan gelecek iliği Kovid-19 engeline takılan lösemili Kuzey'e babası şifa olacak - ADANA

Adana'da, lösemiden kurtulabilmesi için nakilden başka umudu kalmayan ve aranan uyumlu iliği Yunanistan'da bulunan 3,5 yaşındaki Kuzey'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ilik nakli yüzde 70 uyumlu babasından yapılacak.

09.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:27
Adana 'da, lösemiden kurtulabilmesi için nakilden başka umudu kalmayan ve aranan uyumlu iliği Yunanistan 'da bulunan 3,5 yaşındaki Kuzey'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ilik nakli yüzde 70 uyumlu babasından yapılacak.
Anne Özgül Şengezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek çocuklarına bir yıl önce lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.
Teşhisin ardından hemen tedavilere başlandığını ancak geçen süreçte Kuzey'in nakilden başka şansının kalmadığını aktaran Şengezer, yapılan çalışmalarla Yunanistan'daki bir bağışçının iliğinin oğullarıyla yüzde 90 uyumlu olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Evladının sağlığına kavuşacağı günü hayal ederken naklin Kovid-19 engeline takıldığını anlatan Şengezer, Kuzey'in iliği yüzde 70 uyumlu çıkan babası Gürcan Şengezer'den şifa arayacağını aktardı.
14 gün sonra nakil yapılacak
Naklin riskli olduğunu ancak başka seçeneklerinin kalmadığını dile getiren Şengezer, şöyle devam etti:
"Hastanedeyiz, gerim sayım başladı. Her şey yolunda giderse 14 gün sonra nakil olacak. Çok riskli. Oğlum, yüzde 100 uyumlu bir donör bulunamadığı için yüzde 70 uyumlu babasından nakil olacak. Gönlüm isterdi ki yüzde 100 uyumlu bir donör olsun. Ama kısmet olmadı. İnşallah her şey yolunda gider. İnşallah evladımızın nakli sorunsuz gerçekleşir. Tek ümidimiz buradan sağ salim çıkmak."
"Kovid-19 nedeniyle yurt dışı bütün vericilerden vazgeçmek zorunda kaldık"
Çocuk Sağlığı ve Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen de Kuzey'in uzun zamandır lösemi tedavisi gördüğünü ve hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle nakilden başka şansının bulunmadığını anlattı.
Aile içerisinde uygun "verici" bulunamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankasınca tarama yapıldığını, yüzde 90 uyumlu iliğin de Yunanistan'daki bir bağışçıda bulunduğunu ifade etti.
Kuzey'e 22 Nisan'da nakil yapılması kararı alındığını ve bunun için gün sayarken Kovid-19 engeline takıldıklarını aktaran Antmen, şöyle devam etti:
"Sınırların kapatılmasına rağmen İstanbul Üniversitesindeki Kemik İliği Bankası, Bakanlıktan özel izin alarak özel kuryeyle bu kök hücreyi, kemik iliği nakli yapılmak üzere bize ulaştırmak için var gücüyle çalıştı. Ancak şartların daha da kötüleşmesi, oradaki vericinin de hastalığa yakalanma olasılığının artması sebebiyle hastamızı riske sokmamak için bu vericimizden bütün dünyada olduğu gibi yurt dışı bütün vericilerden vazgeçmek zorunda kaldık."
Hastayı kaybetme riski nedeniyle aileden yarı uyumlu nakillerin yapılabilmesiyle ilgili gerekli izinlerin alındığını aktaran Antmen, Kuzey'in yüzde 70 uyumlu babasından şifa arayacağını bildirdi.
Antmen, babanın Kovid-19 testinin negatif çıkması durumunda nakli gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu nakillerde çocuğun bunu reddetmesi veya vericiden aldığımız kök hücrelerin çocuğa saldırması gibi riskli bazı sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Ancak zorunlu durumlarda tercih ettiğimiz bir nakil türü. Bu tür olayların dışında enfeksiyon oranları ve hastanede kalış süreleri biraz daha uzun. Bunların hepsi risk." ifadesini kullandı. Yunanistan’dan gelecek iliği Kovid-19 engeline takılan lösemili Kuzey’e babası şifa olacak - ADANA

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'dan gelecek iliği Kovid-19 engeline takılan lösemili Kuzey'e babası şifa olacak - ADANA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Hakkari'de 'yayla muzu' ışkına yoğun ilgi - Haber 13:38: Uzmanlardan "eğitim ve video konferans platformlarında kişisel veri güvenliği" uyarısı - Haber 13:37: Tablet için biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı - Haber 13:36: Başkan Özdemir: "Esnafın sigorta ve bağ kur primleri affedilsin" - Haber 13:36: Veterinerlerden, avcılık ve yaban hayvanı ticaretine yasak talebi - Haber 13:25: İstanbul'dan isyan ettiren karantina manzarası: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum - Haber 13:23: Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber