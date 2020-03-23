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Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildiYUNANİSTAN'dan Türkiye'ye gelen 39 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

23.03.2020 07:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 07:54
Yunanistan 'dan gelen 39 kişi Bolu 'da yurda yerleştirildi
YUNANİSTAN'dan Türkiye 'ye gelen 39 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Yunanistan'da bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul 'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alınırken, AFAD ve UMKE ekipleri de yurt önünde tedbir amaçlı bekledi. Öğrenci yurduna yerleştirilen kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.
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Yunanistan’dan gelen 39 kişi Bolu’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

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Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
Etiketler : Yunanistan, İstanbul, Türkiye, Bolu, Güncel

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