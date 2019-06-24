24.06.2019 11:04
Haberler » Güncel » Haber

Yunanistan'dan gelen heyet Uzunköprü'ye hayran kaldı

Yunanistan

Yunanistan'ın Dimetoka şehrinden gelen 80 kişilik Yunan heyet, Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ilçenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirildi.

Yunanistan 'ın Dimetoka şehrinden gelen 80 kişilik Yunan heyet, Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ilçenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirildi.

Yunanistan'dan gelen heyetin ilk ziyaret yeri Tarihi Taş Köprü olurken, tarihi köprü hakkında bilgi aldıktan sonra personeller eşliğinde Aziz İoannis Kilisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kilisenin tarihi ve güncel konuları ile ilgili bilgilendirilen Yunan misafirler hatıra fotoğrafı çekildi ve rehberlik hizmetinden dolayı belediyeye teşekkür etti. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Uzunköprü , Yunanistan , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:20 Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı
11:19 Akhisar'ı çöpten kurtaracak çalışma
11:19 (Özel) Vicdansız sürücü çarpıp olay yerinde bıraktı, Büyükşehir hayata döndürdü
11:19 Ahmet Budak'ın katledildiği saldırının detayları gerekçeli kararda
11:18 Finduk fest markalaştı
11:18 Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı" saldırı
11:17 Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri tartışıldı