Yunanistan'dan Libya Büyükelçisi'ni sınırdışı etme kararı

Yunanistan yönetimi, Türkiye ve Libya arasında geçen ay imzalanan deniz sınırları anlaşmasının Yunanistan sınırlarını göz ardı ettiği gerekçesiyle Libya Büyükelçisi Mohamed Younis MB Menfi'yi sınır dışı etme kararı verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya hükümetinin Türkiye ile imzalanan anlaşmanın resmi belgelerini sunamadığı iddiası Libya Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanıdı. Dendias, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye-Libya Protokolüne şiddetle karşı çıkıyoruz. Üzülerek Libya Büyükelçisi'nin bugün Yunanistan sınırlarını terk etmesi gerektiği kararı verildi ve büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı. Bu karar, Libya'nın oluşturduğumuz koşullara uymaması sonucunda verildi ama Libya ile olan diplomatik ilişkilerimizde bir bozulma olacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Türkiye ve Libya'nın uluslararası olarak tanınan hükümeti, iki ülke arasındaki deniz sınırlarına ilişkin 27 Kasım'da bir anlaşma imzaladı. Yunanistan yönetimi, bu anlaşmanın belirlenen sınırlarda Yunanistan sularını göz ardı ettiğini belirtirken, Mısır ise bu anlaşmanın "yasal olmadığı" uyarısını yaptı.

Bunun yanında, Libya meclis başkanı Aguila Saleh'in Yunanistan meclis başkanı Kostas Tasoulas'ın davetiyle 12 Aralık Perşembe günü Atina'ya bir resmi ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin Yunanistan itirazına ilişkin iki yetkili arasında parlamentoda bir görüşme yapılacak.