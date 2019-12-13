Haberler » 3. Sayfa » Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı - Haberler

Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı

Edirne'de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.

13.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:44Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı
'de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla 'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan kaçak telefon temin edip yasa dışı yollarla ülkeye sokulacağı bilgisi üzerine Edirne İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince, Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyü mevkisinde yapılan operasyon sonucu 22 plakalı bir araç içerisinde 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli K.D. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Yunanistan, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:02 HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına... - Haberler
18:01 Sokak ortasında bir şahsı vuran 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
18:01 Tekirdağ'da sahte içki operasyonu - Haberler
18:00 Bütçe görüşmelerine tatlı molası - Haberler
17:59 Lambaların yanmadığı kavşakta 3 araç bir birine girdi: 1 yaralı - Haberler
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar - Haberler
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Haberler
17:04 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
16:44 Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında - Haberler
13.12.2019 18:07:31