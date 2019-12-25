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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Herkese mutlu yıllar ve sağlık diliyorum

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı.

25.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:12 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Herkese mutlu yıllar ve sağlık diliyorum
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Dendias, "Herkese mutlu yıllar ve sağlık diliyorum" dedi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi kilisesinde Noel ayini düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Ayinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Dendias, "Herkese mutlu noeller ve mutlu yıllar diliyorum. Aynı zamanda dünyadaki inanç ayrımı gözetmeksizin dünyadaki bütün insanlar için sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. Dendias, gazetecileri sorularını ise yanıtlamadı.

İMAMOĞLU DA ZİYARETE KATILDI

Açıklamaların ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhanede Dendias'ı kabul etti. Ziyarete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada konuklarını selamlayan Bartholomeos, "Sayın Bakan ve Sayın belediye başkanı aileleri hakkında konuşuyorlar. İkisi de çocuklarıyla iftihar ediyorlar. Haklılar. Hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Yaklaşmakta olan yeni yılın hepinize, ailelerinize, memleketimize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Yunanistan sayın Bakan'ın özel ziyareti bizi sevindiriyor. Bu sabah ailesi ile birlikte ayinimize katıldılar" ifadelerini kullandı.

Bartholomeos, konuklara çikolata ikram etti.

 

 


- İstanbul

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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