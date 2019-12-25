Haberler » Güncel » YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI - Haber

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI

FENER Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi.

25.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:34 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI
FENER Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi. Ayine Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin, saat 09.00'da başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek üzere kiliseye girdi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Saat 10.00'da ayine katılmak üzere Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da kiliseye geldi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişi kiliseye geldi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Bartholomeos'un gelişi

-Mum yakıp dua edenler

-Ayinden görüntüler

-Dua edenler

-Dendias'ın gelişi 

-Dendias'ın ayine katılması 

-Detaylar


- İstanbul

Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50   Günde içilen 4 fincan kahve kilo alımını önleyebilir - Haber
12:49   Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı - Haber
12:49   "Türkiye'de 16 gök taşı örneğinden birisi' - Haber
12:49   Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Haber
12:44   Başkan Sebahattin Ceyhun: "Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti" - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:51:52