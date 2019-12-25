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Yunanistan dışişleri bakanı, fener rum ortodoks patrikhanesi'nde noel ayinine katıldı

FENER Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi.

25.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:05
FENER Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.
Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin, saat 09.00'da başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek üzere kiliseye girdi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Saat 10.00'da ayine katılmak üzere Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da kiliseye geldi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişi kiliseye geldi.
Yunanistan dışişleri bakanı, fener rum ortodoks patrikhanesi'nde noel ayinine katıldı

Rum Ortodoks Patrikhanesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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