Yunanistan, Dünya Barış Köyü projesinden çıkarıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 41 ülkenin katılımıyla kurulması planlanan Dünya Barış Köyü projesinden Yunanistan çıkarıldı. Projeye öncülük yapan Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, KKTC'li lise öğrencisi Berilsu Meral'in ödül töreninin yapılacağı Güney Kıbrıs sınır kapısından içeri alınmamasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı.

Merkezi Antalya'da bulunan Noel Baba Barış Konseyi'nin öncülüğünde KKTC'de, 41 ülkenin katılımıyla kurulacak olan Noel Baba Barış Köyü'nün adı, 'Dünya Barış Köyü' olarak değiştirildi. Projeye 7 Mart 2012 tarihinde katılan Yunanistan, KKTC'deki Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Berilsu Meral'in ödül töreninin yapılacağı Güney Kıbrıs sınır kapısından içeri alınmaması nedeniyle konsey kararıyla projeden çıkarıldı.

'YALNIZCA BERİLSU'NUN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ'

Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Noel Baba Barış Konseyi olarak 28 yıldır barış ve barış içinde yaşamayı tarif etmeye çalıştık. Hiç ayrım gözetmeksizin etkinlik yaptık. Hiçbir ülkenin aleyhine açıklama yapmadık. Fakat KKTC'deki Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde okuyan Berilsu Meral isimli kızımız Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası (IGCSE- International Genel of Secondary Education) Türkçe sınavında 9. sınıfta dünya birincisi olduktan sonra 10. sınıfta okurken, ödülünü almak üzere organizasyonu gerçekleştiren kurum tarafından Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne davet edildi. Fakat kızımız AB üyesi olan Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nce sınır kapısından içeri alınmadı. Kızımızın Metehan sınır kapısından içeri alınmamasına tepki göstermek gerekiyordu. Edindiğimiz bilgiye göre okul idaresi ödül töreni öncesi konuyu KKTC Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Ama Berilsu Meral yürüme mesafesindeki yere alınmadı. Ödülünü alamadı. Bunun için ödül töreninden 15 gün önce KKTC Dışişleri Bakanlığı, adada bulunan Barış Gücü nezdinde girişimde bulundu. Ancak bir netice alınamadı. Yine de Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Müdürü ve bir grup öğretmen ödül törenine katılmak için Metehan Sınır Kapısı'na geldi. Kapıdaki görevliler yalnızca Berilsu Meral'in Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçişine izin vermedi. Berilsu Meral, 1974 öncesi KKTC'de yaşayan bir ailenin çocuğu olsaydı geçişine izin verilecekti."

'HASTALIKLI BEYİNLERİ KINAMAYI BİR GÖREV BİLİYORUZ'

AB yetkililerinin yaşanan duruma sessiz kaldığını vurgulayan Muammer Karabulut, "Bu davranış faşist bir duygunun ürünüdür. Barışla, birlikte yaşama duygusu ile bağdaşmaz. Adada görevli BM askerleri de Berilsu Meral'i ödülünü almak için sınır kapısından geçiremiyorsa, yaşadığımız dünya güvenli bir yer olmaktan çıkmıştır. Biz bir kız öğrencinin ödülünü almak için Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sokmayan hastalıklı beyinleri kınamayı bir görev biliyoruz. Bunun gereği olarak Noel Baba Barış Konseyi olarak aldığımız kararla, 41 ülke olarak planladığımız ve yola çıktığımız dünyanın ilk Dünya Barış Köyü projesine 7 Mart 2012 tarihinde katılan Yunanistan'ı çıkarıyoruz. Yolumuza 40 ülke olarak devam edeceğiz" dedi.

DÜNYA BARIŞ KÖYÜ'NDE, 40 ÜLKENİN MİMARİSİ BİR ARADA OLACAK

KKTC'de kurulmakta olan Dünya Barış Köyü, 1 milyon 253 bin 507 metrekarelik alanı kapsıyor. 763 bin metrekarelik bölümü yeşil alan olarak düzenlenecek projede dünyada ilk kez cami, kilise, sinagog ve Budist tapınağı bir arada inşa edilecek. Köyde bir ve iki katlı, prefabrik ve ahşap evler yapılacak. Evlerin yüksekliği 7 metreyi geçemeyecek. Toplam oturum alanı 264 bin 569 metrekare olacak. Köyde 42 müze yer alacak, 250 bin metrekarelik alanda sahil düzenlemesi yapılacak. 40 ülkenin mimarisi bir arada olacak. 1000'er kişilik futbol sahası ve tenis kortu, dünyanın en büyük Roma hamamı yer alacak. 28 bin kişilik eğlence merkezi, 8 bin kişilik kongre merkezi yer alacak. İlk yardım ve değişik tedavi merkezilerinin yer aldığı bir hastane yapılacak.