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Yunanistan: Eğriboz Adası'ndaki orman yangını ikinci gününde de kontrol altına alınamadı

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda, aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor

15.08.2019 11:17 Yunanistan: Eğriboz Adası'ndaki orman yangını ikinci gününde de kontrol altına alınamadı
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda (Eyvia), aşırı sıcaklar nedeniyle dün başlayan orman yangınları ikinci gününde de devam ediyor. Kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle bölgedeki onlarca ev tahliye edildi, bir manastır ise boşaltıldı. Yangın dumanları ise başkent Atina'ya kadar ulaştı.

Eğriboz'da çıkan orman yangınının 12 kilometrelik alana ulaşmasının ardından ise bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Bölgeye yaklaşık 75 itfaiye aracı, 6 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 227 itfaiyeci sevk edildi.
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Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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