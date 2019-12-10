Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi milletvekili, eski Atina Belediye Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, ülkesinin Türkiye ile savaşa girmesi halinde yalnız kalacağını söyledi. Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Kardak krizinin ardından en sorunlu dönemin yaşandığına da vurgu yaptı.

Bakoyannis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalacağız. Hiç kimse bizim için kendini feda etmez. Fakat diplomatik olarak yalnız değiliz. Önemli nokta bu."

"EN SORUNLU DÖNEM"

Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Ocak 1996'daki Kardak (İmia) kayalıkları krizinin ardından en sorunlu dönemin yaşandığına işaret etti.

Yunanistan'ın bilindikten farklı bir Türkiye gördüğünü belirten Bakoyannis, Türkiye ile ortak süreç üzerinde anlaşılması zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin iki ülke arasında kriz varken yapıldığına dikkat çeken Bakoyannis, özellikle kriz halinde tartışma ve iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA LİBYA KRİZİ

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanı belirleme anlaşmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e itirazda bulundu.

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanı belirleme anlaşmasıyla ilgili açıklama Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas'dan geldi.

Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia eden Yunan sözcü Petsas, Yunanistan'ın anlaşma nedeniyle Türkiye ve Libya'ya uygulanacak AB yaptırımları konusunda bir çerçeve oluşturulmasını talep ettiğini de belirtti.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı olduğunu açıklayan Salih İsa 11 Aralık'ta Atina'yi ziyaret edecek. Salih İsa, Libya'nin doğusunu kontrol altında tutan komutan Halife Hafter'e destek veriyor.