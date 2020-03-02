Yunanistan göçmen akını sonrası tatbikata başladı

Yunanistan , kara ve deniz sınırlarından gelen göçmen akını sonrası kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yer aldığı kapsamlı bir tatbikata başladı. Meriç sınır bölgesinden Ege'nin en uç bölgesine kadar uzanacak tatbikatın amacının, Yunanistan'ın sınırlarına akın edecek göçmenleri caydırmak olduğu belirtiliyor.

Bu amaçla başkent Atina ve Selanik'ten Meriç sınırına askeri konvoylar gönderildiği ve Ege Denizi'ndeki Yunan adaları çevresinde hava destekli savaş gemilerinin manevralar yapacağı açıklandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Meriç kara sınırını geçmeye çalışan 10 bine yakın göçmen "püskürtüldü" ve son 48 saat içinde sınırı geçmeyi başaran ve gözaltına alınanların sayısı 98'e çıktı.

Yunan sınırını yasa dışı yollardan geçtikleri gerekçesiyle yargılananlara en az 3,5 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Ege'de bir çocuk daha boğuldu

Aynı anda Midilli adasına ulaşmaya çalışan ve içinde 48 sığınmacının bulunduğu bir lastik botun, Yunan kara sularına girdiği anda batması sonucunda bir erkek çocuğun boğularak can verdiği açıklandı.

Son 24 saat içinde ise 500 sığınmacının Midilli adasına geçmeyi başardığı belirtiliyor.

Midilli'de büyük bir gerginlik gözleniyor.

Ada sakinleri, daha fazla göçmen kabul edilmemesi için protesto gösterileri düzenleyerek Yunan hükümetine ve yerel yönetime baskı yaparken; adaya gelen bir gurup göçmenin karaya çıkmasını önlemeye çalıştı.

88 bin nüfuslu Midilli'de halen 26 binden fazla göçmen var.

AB yetkilileri Türkiye-Yunanistan sınırına gidecek

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, AB Konseyi Başkanı Charles Michel; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Layen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'yle birlikte yarın Meriç sınırını ziyaret edeceği açıklandı.

Yunanistan Savunma ve Dış İlişkiler Konseyi (KYSEA), göçmen akınının önlenmesi amacıyla sınır muhafızlarının artırılmasına, iltica başvurularının 1 ay askıya alınmasına, AB'nin dayanışma ilkelerini öngören maddelerinin yürürlüğe girmesine ve AB'ne bağlı FRONTEX sınır muhafızlarının takviyesine karar vermişti.