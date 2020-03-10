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Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına "siper" kazıyor

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor.

10.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:57
Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına
Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa 'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor.
Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.
Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Güncel
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