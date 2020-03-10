Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına "siper" kazıyor
Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor.
10.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:47
Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa 'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor.
Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına kazdığı siperlerde tüfekli askerleri bekleten Yunanistan, kendi topraklarında siper kazmaya devam ediyor.
Yunan askerleri, geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.
Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına kazdığı siperlerde tüfekli askerleri bekleten Yunanistan, kendi topraklarında siper kazmaya devam ediyor.
Yunan askerleri, geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına "siper" kazıyor
Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Güncel
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