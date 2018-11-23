Yunanistan Hükümeti Yeni Anayasayla Kilise ile Yollarını Ayıracak

23 Kasım 2018 Cuma 17:22



23 Kasım 2018 Cuma 17:22

Yunanistan hükümeti kilise papazlarını ve çalışanlarını devlet memurluğundan çıkararak maaşlarının kilise tarafından verilmesini sağlayacak anayasa düzenlemesine gidiyor. Hükümet, Yunan Ortodoks kilisesinin itirazı üzerine kilise mensuplarının maaşları tutarının yıllık olarak kiliseye vereceğini taahhüt etti. Hükümet ayrıca kilisenin mal varlıklarının hükümet ile birlikte idare edilmesi için bir heyet kurmak istediğini söyledi. Kararın ülkede kilise ile hükümet arasında savaşa yol açacağı iddia edildi.Yunanistan'ın mali krize girmesiyle kilise ile ilişkilerini germeyi bir müddet erteleyen Başbakan Alexis Çipras'ın uluslararası kredi kuruluşlarından elini kurtardıktan sonra kilise ile devleti ayrıma işine yeniden el attığı kaydedildi. Çipras, kilise ile devlet ayrılığının dostane bir şekilde gerçekleşmesi için 15 maddelik bir plan hazırladı. Hazırlanan planla 9 bin din adamı devlet memurluğundan çıkarılacak. Kilise ile devletin ayrılmasıyla devlet laik olduğunu anayasasına koyacak. Karşılığında devlet kilisenin mal varlığına el koyma talebinden vazgeçecek, bunun yerine kilisenin gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için ortak bir idari heyet kuracak ve gelir yarı yarıya bölüşülecek.Hükümetin papazları devlet memurluğundan atma planı yapması üzerine Yunan Ortodoks kilisesinin 82 kişilik önde gelen idarecilerinden 72'si derhal toplanarak papazların devlet memurluğundan çıkarılmasına karşı çıktı.Hükümetten karşı adımHükümet Sözcüsü Dimitris Tzannakopoulos, "Hükümet, devlet bütçesinde yapması gereken her şeyi düzenleme hakkına sahiptir. Eğer kilise bizim din adamaları ile ilgili teklifimize karşı çıkarsa hükümet kendi başına bu işi yapacaktır" dedi. Yorumcular hükümetin bu durumda kilise karşısında savaşı kaybedeceği iddiasında bulundu.Çipras, kilise ile devletin ayrılması durumunda kilisenin daha bağımsız olacağını ve güçleneceğini ileri sürdü. Yunanlıların çoğu din adamlarının devlet memurluğundan çıkarılmasının makul olduğunu kilisenin 800 milyar dolarlık mal varlığı ile din adamlarının maaşlarını rahatlıkla ödeyebileceğini düşündüğü ileri sürüldü. Din adamlarının memurluktan çıkarılması durumunda 9 bin Yunanlının devlette görev alabileceği kaydedildi.Çipras 2015 yılında başbakan olduğundan beri kilise ile devleti ayırma sözü veriyor. Ancak ülkenin krize girdiği sıralarda kilise hükümete destek sağladığı için ilk dönemlerde bu düşüncesini uygulamayı erteledi.Osmanlı yönetimi altında 440 yıl olmak üzere bin 500 yıllık geçmişi bulunan kilisenin devletle ilişkisinin kesilmesi için yapılan teşebbüsler milletin tepkisiyle başarısızlığa uğramıştı. - ATİNA