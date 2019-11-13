Haberler » Güncel » Yunanistan'ın almadığı YTS'linin tamponda bekleyişi sürüyor - Haber

Yunanistan'ın almadığı YTS'linin tamponda bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı yaptığı Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

13.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:04Yunanistan'ın almadığı YTS'linin tamponda bekleyişi sürüyor
'nin sınır dışı yaptığı 'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.
uyruklu ABD vatandaşı Muhammad Darwis B'nin YTS tampondaki bekleyişi 3'üncü gününde Pazarkule Sınır Kapısı (Türkiye) ile Kastanies Sınır Kapısı (Yunanistan) arasındaki tampon bölgede sürüyor.
Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.
Öte yandan, ajansları temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.

"Türkiye BM'yi devreye sokmalı"
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri devreye sokması gerektiğini söyledi.
Uluslararası bir ara buluculuğun çözüm bulması gerektiğini belirten Çorabatır, "Bu olay bir vesile olmalı, sık sık başa gelecek çünkü. Uluslararası toplumun ya da ülkelerin sırtını dönüp 'benim işim değil artık' demeleri de terörizme kucak açmadır." dedi.
Çorabatır, yaşananların sadece Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun değil, uluslararası bir sorun olduğuna vurgu yaparak, "Anladığım kadarıyla uluslararası ceza hukukunun tam cevap vereceği bir durum yok şu anda. Boşluk var. Birleşmiş Milletler yetkili kuruluşunun buna el koyup hükümetlerle konuşup çözüm bulması lazım." diye konuştu.
.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25 Trump'ın azil soruşturması oturumları başladı
20:25 Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
20:24 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını...
20:23 Bakan fahrettin koca: o hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm...
20:23 Kocaeli otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:28:15