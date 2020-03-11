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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

11.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:44
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Yunanistan 'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Ankara, Güncel

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