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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'ten DTO İzmir Şubesi'ne ziyaret

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesini ziyaret etti.

25.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:08Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'ten DTO İzmir Şubesi'ne ziyaret
'ın Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Deniz Ticaret Odası (DTO) Şubesini ziyaret etti.
Şubeden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'nın da hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Diamessis, şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Hakkı Deniz ile görüştü.
Görüşmede, kruvaziyer gemiler için Ege'nin birlikte tanıtılıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması, İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.
Diamessis, "İzmir ile Selanik arasında yolcu taşımacılığının yanı sıra Ro-Ro hattı ile iki limanı birbirine bağlamak, hepimize büyük avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türk ve Yunan mutfaklarının birbirine çok benzediğini belirten Diamessis, Yunan yemeklerini tanıtan Türkçe broşürler bastırdıklarını belirterek, gastronomi alanında da iş birliği çağrısında bulundu.

Yunanistan, Ankara, İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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