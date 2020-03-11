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Yunanistan'ın Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

11.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:57
Yunanistan'ın Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Yunanistan 'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Yunanistan, Ankara, Ekonomi

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