Yunanistan
'ın darp edip, geri gönderdiği mülteciler Türkiye
'ye teşekkür etti
EDİRNE - Yunanlı askerler tarafından darp edilerek, yarı çıplak halde zorla Türkiye'ye geri gönderilen Fas
, Cezayir
ve Yemen
uyruklu göçmenlere, önce Edirne
köylüleri, sonrada devlet sahip çıktı. Göçmenler, Türkiye'ye ve Türk insanına kendilerine gösterilen muameleden dolayı teşekkür etti. Dün Edirne'nin Uzunköprü
ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde yaşanan mülteci dramında, Yunanlı askerler tarafından dövülerek ve eşyaları alınan ve Türkiye'ye geri itilen 14 kaçak göçmen, kahvehaneye sığındı.Köy sakinleri tarafından yemek ve kıyafet ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Jandarma
tarafından hastaneye götürülerek, tedavi edildi. İşlemleri tamamlanan ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine getirilen kaçak göçmenler, Yunanistan'da yaşadıklarını anlattı.Türkiye'ye ve Türk halkına minnettarızFas uyruklu kaçak göçmen Yasin Şidri (25), demir çubuk ve sopalarla darp edildikten sonra elbiseleri, telefonları ve paralarına el konularak, Meriç
Nehri üzerinden Türkiye'ye geri itildiklerini iddia etti.Fas uyruklu bir diğer kaçak göçmen de Cevad Tiri ise Türkiye'nin merhametine Türk insanının şefkatine şükranlarını sunduklarını söyledi.'Push back' geri itme'Push back' geri itme olarak adlandırılan ve zorla geri gönderme uygulaması olarak son dönemde dünya çapında insan hakları açısından eleştiriye maruz kalan olayın sıklıkla yaşandığı bölgelerden birisi de Türkiye-Yunanistan sınırı olduğu iddia edildi. Uluslar arası sözleşmelere aykırı olan geri itme de her yıl yüzlerce kaçak göçmen, insanlık dışı muamele ile karşı karşıya kalıyor.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:29