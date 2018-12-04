Yunanistan'ın Geri Gönderdiği 3 Kaçak, Donarak Ölmüş Bulundu (2)

04 Aralık 2018 Salı 13:46



04 Aralık 2018 Salı 13:46

PANTOLON VE AYAKKABILARI YOKYunan polisinin 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği Afgan göçmenin ölü bulunduğuEdirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü çevresinde, Meteoroloji verilerine göre, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2.3 derece olduğu ancak hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye düştüğü belirlendi. Ayrıca, donarak ölen 3 göçmenin pantolon ve ayakkabılarının olmadığı ve kıyafetlerinin bile donduğu tespit edildi. Göçmenlerin Meriç Nehri'nden geçerken ıslandığı ya da bot yerine yüzerek Türk tarafına geçmeye zorlandığı değerlendiriliyor.DAHA ÖNCE KÖYLÜLER DONMAKTAN KURTARMIŞTIEdirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde 15 gün önce de aralarında Yemen, Filistin, Cezayir ve Faslıların bulunduğu 14 göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalanmıştı. Göçmenler, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından dövülerek Türk tarafına cep telefonları, paraları ve kıyafetleri alınarak gönderilmişti. Köylüler tarafından yarı çıplak halde bulunan göçmenler, köy kahvesindeki soba başında ısındıktan sonra, köylülerin getirdiği kıyafetleri giymiş, ardından da jandarma ekiplerine teslim edilerek işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne götürülmüştü.Göçmenlerden Faslı Yasin Şidri (25), Yunanistan'da yakalandıktan sonra 3 gün hapiste kaldıklarını belirterek yaşadıklarını şöyle dile getirmişti:"Bizi Türkiye sınırına getirdiler. Üzerimdeki elbiseleri ve eşyalarımı aldılar. Sadece iç çamaşırlarım kaldı üzerimde. Bizi dövüp işkence yaptılar. Bunları bize yapanlar Yunan polisleriydi. Toplamda 10 kişilerdi, biz yaklaşık 80 kişiydik. Yunan polislerinin yüzlerinde maske vardı. Bizi demir parçasıyla dövdüler."