Yunanistan'ın göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyor
Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe giderek artıyor.
08.03.2020 15:18
Edirne 'de, Yunanistan 'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe giderek artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı sıkıyor.
Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor.
'Komşu' orantısız güçten vazgeçmiyor
11'inci gününde, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor.
Tampon bölgede bulunan jiletli tellerden oluşan 12 kilometrelik sınır hattı boyuna Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. - EDİRNE
Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor.
'Komşu' orantısız güçten vazgeçmiyor
11'inci gününde, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor.
Tampon bölgede bulunan jiletli tellerden oluşan 12 kilometrelik sınır hattı boyuna Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yunanistan'ın göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyor
Etiketler : Yunanistan, Edirne, Güncel
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