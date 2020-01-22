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Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

22.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:46Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu
'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.
Muhaliflerin aday göstermediği seçimlerde, ND'nin yanı sıra Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Değişim Hareketi Partisi (KİNAL) "evet" oyu kullanırken, Sakellaropulu'nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise "çekimser" kaldı.
Yunanistan yasalarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekillerinin "hayır" oyu kullanması öngörülmüyor.
Böylece ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sakellaropulu, Yunanistan Prokopis Pavlopulos'un 13 Mart'ta görev süresinin sona ermesinin ardından 14 Mart'ta yemin ederek 5 yıllık görevine başlayacak.
Selanik'te 1956'da doğan Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde anayasa ve idare hukuku okudu.
Sakellaropulu, 1982'de Danıştaya rapörtör olarak atandı ve 2018'de Danıştay Başkanlığına getirildi.

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Kaynak: AA

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