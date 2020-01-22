Haberler » Güncel » Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu - Haber

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu

Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

22.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:49Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu

parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Çevre ve anayasa konularında uzman bir hakim olan Ekaterini Sakeralopulu, 294 sandalyeli parlamentoda 261 oyu alarak Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Selanik doğumlu 63 yaşındaki Sakeralopulu görevine Mart ayında yemin ederek başlayacak. Yeni cumhurbaşkanı Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış ve daha önce Yunianistan'ın ilk danıştay başkanıydı. Ekaterini Sakeralopulu hiçbir siyasi partiye üye değil.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Yunanistan Parlamentosu'ndan görüntü

Sonucun açıklanması



Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:58  Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
20:55  CANLI YAYIN DUYURUSU
20:54  Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede
20:53  Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan vaşak öldü
20:52  Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı
22.01.2020 21:01:17