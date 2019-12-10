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Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia'dan Söke'ye ziyaret

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Söke Ticaret Odasını ziyaret etti.

10.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:10Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia'dan Söke'ye ziyaret
'ın Başkonsolosu Argyro Papoulia, Ticaret Odasını ziyaret etti.
Papoulia, ziyaret kapsamında, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, meclis başkanı Veysel Kara ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi.
Söke'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Papoulia, "Söke büyük bir ticaret ve üretim merkezi, ekonomik açıdan da önemli bir bölge. Daha önceki görüşmelerimizde iki ülke arasındaki kültürel ve turizmi geliştirmek üzere fikir alışverişi yapmıştık. İki ülke halkı arasında çok ortak nokta var. Vize konusunda da elimizden gelen kolaylığı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Haluk Kutlay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Argyro Papoulia ve beraberindekiler daha sonra Kemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Rum evleri gezdi.

Yunanistan, İzmir, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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