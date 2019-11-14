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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

TÜRKİYE'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi 4'üncü günde de sürüyor.

14.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:45Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

TÜRKİYE'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak 'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi 4'üncü günde de sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan DEAŞ'lı terörist, Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler, teröristi kabul etmeyerek, yaya olarak geri gönderdi. 'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. DEAŞ'lı terörist, ilk günün akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunan görevliler ise bu kez teröristin elinde bulunan seyahat belgesine, 'ülkeye giremez damgası' vurdu ardından da yeniden gönderdi.

Tampon bölgede 3'üncü gecesini geçiren DEAŞ'lı teröristin bugünkü bekleyişinde 4'üncü güne girildi. Geceleri alındığı araçta geçirmesi sağlanan teröristin yiyecek ihtiyaçları da Pazarkule'deki görevliler tarafından sağlanıyor.

Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı'nda sürücülerin geçişlerine izin verilirken, yaya geçişlerine ise 4 gündür izin verilmiyor. Pazarkule Sınır Kapısı'nda alınan güvenlik önlemleri devam ederken, Yunanistan tarafında da askerlerin kendi bölgelerinde devriyelerini artırdığı gözlendi.



Yunanistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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