Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Türkiye'den sert tepki: Gerçek yüzünü göstermiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" nedeniyle Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı alan Yunanistan'a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRMEYİ TERCİH ETTİLER"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya ile 2 anlaşma imzaladığını, bunlardan birinin güvenlik ve iş birliğine ilişkin daha önce imzalanan mutabakat zaptının güncellenmiş hali, diğerinin ise deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu hatırlattı.

Böylelikle, bölgede birçok ülkenin tek taraflı adımlar atmasının da önüne geçmiş olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz; Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç, tüm ülkelerle bu konuda ikili ya da çok taraflı anlaşmaya hazırız ama bölgede bazı ülkeler tek taraflı adımları ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"YUNANİSTAN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİR"

Çavuşoğlu, "İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir. Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik. Düşmanca tavır devam ederse karşılığını veririz. Biz Yunanistan'la iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Bize karşı düşmanca tavırlar olursa karşılığını veririz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan, adaların da kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip oldukları tezini yayarak, son dönemde Girit Adası'nın güneyindeki bölgede uluslararası şirketlere petrol ve doğal gaz arama ruhsatları için ihaleler açmaya başlamıştı. Türkiye'nin buna karşı gösterdiği tepkiye rağmen, Yunanistan AB ve ABD'nin de desteğini alarak, tek taraflı ruhsat dağıtma işine devam ediyordu.

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, Türkiye'den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalandı. Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

Söz konusu anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.