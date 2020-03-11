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Yunanistan'ın müdahalesiyle yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya sağlık desteği

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya, kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini söyledi.

11.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:42
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya, kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini söyledi.
Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki sağlık personelinin, sınırda olayların başladığı ilk günden bu yana Yunanistan tarafından atılan gaz bombalarının oluşturduğu yoğun duman altında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Bu ortamda yaralı sığınmacıların sahra hastanesinde başarıyla tedavi edildiğini anlatan Kalkan, "Öncelikle ilk günlerde ambulanslarımız birer poliklinik gibi çalıştı. Hem hastaların muayenesi hem de yaralananların tedavileri yapıldı." dedi.
Olaylar ilk başladığı zaman yaralananların sayısını tutamadıklarını ancak daha sonra yaralı sığınmacılara yapılan tüm müdahaleleri raporladıklarını anlatan Kalkan, şunları kaydetti:
"Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya, kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildi. 186 yaralı var. Hastanede tedavi gören 14 sığınmacı bulunuyor. Ateşli silah yaralanmalarına maruz kalan 3 sığınmacı ölmüştü. Sınır kapısının önünde bekleyen sığınmacı gencin, üzerine kaynar su dökülmesi üzerine vücudunda ve yüzünde birinci ve ikinci derece yaralanmalar meydana geldi. Yaralıların tedavileri Tıp Fakültesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediyor." Yunanistan'ın müdahalesiyle yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya sağlık desteği

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Edirne, Güncel

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