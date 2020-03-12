Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor
Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.
12.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
Yunanistan 'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor
EDİRNE - Yunanistan'a geçmek için Edirne 'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor
EDİRNE - Yunanistan'a geçmek için Edirne 'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor
Kaynak: İHA
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Etiketler : Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa
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