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Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor

Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.

12.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
Yunanistan 'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor
EDİRNE - Yunanistan'a geçmek için Edirne 'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.
Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa

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