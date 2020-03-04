Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin denizde 11 saatlik yaşam mücadelesi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup kaçak göçmen, bu ülkenin Sahil Güvenlik personeli tarafından bot motorları ve yakıtları alınarak, denizin ortasında ölüme terk edildi. Türk karasularına geçip, telefonla yardım talep eden göçmen grup, 11 saatin sonunda Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Afganistan uyruklu Kebir Muhammedi, yaşadıklarını cep telefonu ile kayda aldı.

Ayvacık ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin, 3 gündür devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle bekleyişleri sürüyor. Havanın düzelmesini bekleyen göçmenler, arazide, metruk ve virane yapılarda kalıyor.

Göçmenlerden Afganistan uyruklu Kebir Muhammedi, bir grup arkadaşıyla birkaç gün önce lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıklarını, Yunanistan karasularında bu ülkenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulduklarını söyledi. Yunanistan Sahil Güvenlik görevlilerinin botlarının motorunu ve benzinini alıp, denizin ortasında ölüme terk ettiklerini, kürek çekerek Türk karasularına ulaştıklarını belirten Muhammedi, Alo Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. Kebir Muhammedi, 11 saat sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıp, Ayvacık'a getirildiklerini söyledi.

Denizin ortasında yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Muhammedi, "Bot motorumuzu, benzinimizi aldılar. Kimse bize yardım etmiyor. Midilli Adası'na bir hayli yakınlaştık. Denizin ortasında kaldık" dedi.

Yeniden geçiş yapmayı denemek için havanın düzelmesini beklediklerini belirten Kebir Muhammedi, "Şu anda havanın düzelmesini bekliyoruz. Eğer ki hava düzelirse, gideceğiz. Hava düzelmediği için gitmekten vazgeçen de oluyor. Biz savaştan kaçıp geliyoruz. Yunanistan'a geçmek istiyoruz. Yunanistan'a geçmek istesek, Yunan polisleri bize izin vermiyor. Bize silah çekiyorlar. Mecbur geçmeyi deneyeceğiz. Eğer biz memleketimize geri dönersek, belki bizi orada öldürürler" dedi.