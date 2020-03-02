Yunanistan'ın sınırdan geçmek isteyen göçmeni öldürdüğü iddiası infial yarattı

Yunanistan 'ın sınırı geçmek isteyen göçmenlere uyguladığı şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Gazeteci Mughira Al Sharif'in haberine göre Yunan Sınır Güvenliği'nin açtığı ateş sonucu Suriyeli Ahmed Abu Emad boğazından vuruldu ve hayatını kaybetti. Bu haber bile Yunanistan'ın göçmenlere karşı uyguladığı şiddeti gözler önüne serdi ve sosyal medyada tepki oluşturdu.

Türkiye , 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından sınırı geçip Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellemeyeceğini açıkladı. Bu haber sonrasında binlerce göçmen sınır kapılarına dayandı. Bazıları kaçak yollarla geçmeyi başarsa da bazıları Yunan Sınır Güvenliği'nin engellemesine takıldı.

YUNANİSTAN'IN UYGULADIĞI ŞİDDET ARTIYOR

Dün ve ondan önceki gün Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede bulunan göçmenlere gaz bombasıyla müdahale eden Yunan güvenlik güçleri bugün şiddetin boyutunu iyice artırdı. Türkiye'de serbest olarak çalışan gazeteci Mughira Al Sharif'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Yunan Sınır Güvenliği göçmenlere karşı gerçek mermi kullandı.

SURİYELİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Habere göre gerçek mermi sonrasında acı olay yaşandı. Boğazından vurulan Suriyeli Ahmed Abu Emad tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazetecinin aktarımında sabah saatlerinde hayatını kaybeden Emad'ın naaşı Türkiye'ye götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin sınırdan geçmek isteyen göçmenleri engellememe kararının ardından dün saat 19.40 itibarıyla 100 bin 577 göçmen Edirne üzerinden çıkış yaptı. Yunanistan ise sınıra asker yığarak göçmenlerin geçişine engel olmaya çalışıyor.