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Yunanistan, İngiltere'nin 200 yıl önce 'kaçırdığı' Elgin mermerlerini istiyor

Avrupa Birliği hükümetlerinin Brüksel'de açıkladığı Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelere ilişkin taslak metne Yunanistan'ın talebiyle kültürel değerlerin iadesi konusu da eklendi.

23.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:42Yunanistan, İngiltere'nin 200 yıl önce 'kaçırdığı' Elgin mermerlerini istiyor
, 'nin yaklaşık 200 yıl önce kaçırdığını iddia ettiği tarihi eser ve kültürel varlıkların Brexit sonrası ticaret müzakerelerinin ön koşul maddelerinden biri olmasını istedi. Bu maddenin Brexit ticaret ve güvenlik anlaşması kapsamında kabul edilip onaylanması halinde Yunanistan için başta "Elgin mermerleri" olmak üzere İngiltere tarafından kaçırıldığı ileri sürdüğü tarihi eserlerin iadesini isteme yolu açılacak.

Avrupa Birliği hükümetlerinin geçtiğimiz günlerde Brüksel'de açıkladığı müzakerelere ilişkin taslak metne balıkçılık gibi geleneksel ticaret alanlarının yanı sıra kültürel değerlerin iadesi konusu da eklendi.
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Yunanistan, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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