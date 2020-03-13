Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi
Yunanistan, sığınmacıların geçişini genellemek için Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi.
13.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:07
Yunanistan , sığınmacıların geçişini genellemek için Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi.
Avrupa 'ya geçmek için Edirne 'ye gelen sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor.
Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı'na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirildi.
Yunan güvenlik güçleri bu sırada blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.
Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı.
Yunanistan hudut birliklerinin attığı 3 gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.
Avrupa 'ya geçmek için Edirne 'ye gelen sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor.
Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı'na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirildi.
Yunan güvenlik güçleri bu sırada blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.
Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı.
Yunanistan hudut birliklerinin attığı 3 gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi
Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel
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