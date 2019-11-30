Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep ettiği, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi'yi sınır dışı edeceğini bildirdiği öğrenildi.

Atina Yönetimi, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi'yi 'persona non grata' (istenmeyen adam) ilan edip sınır dışı edeceğini bildirdi.

AFP'nin edindiği bilgiye göre söz konusu talebin 5 Aralık tarihine kadar yerine getirilmesi istendi.

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na tepki göstermişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savunuyor.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat talep etmişti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye'nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor.

Atina ayrıca Ankara'nın bu tür girişimlerle Girit Adası'nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Türkiye ise, Girit'in karasuları dışında kıta sahanlığı bulunmadığını savunurken, Atina'ya göre bu bakış açısı da uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DEN KARŞI ATAK

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, Türkiye'den karşı atak gelmişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün İstanbul'da bir araya gelmiş ve Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.