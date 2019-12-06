Haberler » Güncel » Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek - Haber

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

06.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:14Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek
, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan 'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı.
Kararın, Yunanistan'ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi.
Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekti.
Dışişleri Bakanı Dendias, daha önce anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre vermiş aksi halde Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edileceğini söylemişti.

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30 OTİZMLİ ÇOCUĞA SOYUNMA ODASINDAKİ DAYAK KAMERADA (2) - Haber
14:30 (Ek görüntülerle) OTİZMLİ ÇOCUĞA SOYUNMA ODASINDAKİ DAYAK KAMERADA - Haber
14:30 Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde - Haber
14:30 Beyin ve omurilik damar hastalıklarına neştersiz tedavi - Haber
14:30 Gaziantep'ten kısa kısa - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:34:37